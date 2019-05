Il Pd dovrebbe andare a scuola da Pedro Sanchez

espresso.repubblica

(Di giovedì 9 maggio 2019) In Spagna con il suo partito ha trionfato perché ha saputo porsi come alternativa ai fantasmi del passato. E oggi è forse il più importante premier di sinistra nel mondo. Saprà imparare il nuovo Pd dalla sua storia? Per vincere la sinistra deve fare così"

LucaBizzarri : Becchi ha ragione. Ma non ragione, di più. Dopo “così non va” sogno qualcuno che indichi com’è che dovrebbe andare,… - pinapic : Io penso che #Salvini dovrebbe andare a #Napoli anziché continuare con comizi e selfie. Nel momento in cui c’è una… - marioamatucci : @borghi_claudio @AlbertoBagnai non dovrebbe andare in giro ma fare il suo lavoro al ministero dell economia ?? ... ah già -