Giulio Regeni | la madre attacca Roberto Vecchioni | Non servono canzoni su mio

Mamma di Giulio Regeni contro Vecchioni/ "Doveva eliminare la canzone su mio figlio" : Scontro tra la madre di Giulio Regeni e il cantautore Roberto Vecchioni sulla canzone da lui scritta sul figlio, ecco cosa è successo

La mamma di Regeni contro Vecchioni : «La canzone su Giulio non ci rispetta» video Fuori l’editore di CasaPound : L’intervento di Paola Regeni al Salone del Libro, dove ha portato anche alcuni libri dalla stanza del figlio, da Topolino al «Dio delle piccole cose» di Arundhati Roy

La mamma di Giulio Regeni contro Roberto Vecchioni : “Potrebbe andare in pensione” : Al Salone del Libro di Torino, la mamma di Giulio Regeni pronuncia parole aspre contro il cantautore italiano Roberto Vecchioni, accusato di aver scritto una canzone che non rispecchia i sentimenti della famiglia. Roberto Vecchioni ha scritto una canzone su Giulio Regeni ma la donna dichiara: «Non rispetta i nostri sentimenti, questo cantautore ha settant’anni. Potrebbe andare in pensione». Le sue parole sono riferite a Vecchioni, che non ...

La mamma di Regeni contro Vecchioni : «La canzone su Giulio non rispetta i nostri sentimenti» : Come insegnante vi dico di studiare e viaggiare per sapere come sono le cose del mondo - anche se alla fine non potreste trovare il lavoro che giustamente vi aspettate, perché oggi è davvero dura, e ...

Paola Regeni ai ragazzi del Salone del Libro : "Vecchioni non doveva scrivere su Giulio" : La mamma di Giulio Regeni ha portato una sorpresa ai ragazzi presenti all'incontro di apertura dell'arena Bookstock al Salone del Libro: una borsa di libri scelti nella stanza del figlio, tra i quali ...

Salone libro Torino : Paola e Claudio Regeni inaugurano la kermesse nel nome di Giulio : Nei giorni in cui si è discusso di antifascismo, coloro che oggi in Italia possono dire di conoscere da vicino il fascismo, per averlo subito sulla loro pelle, sono Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio. Assassinato da un regime autoritario, che lo ha sequestrato, torturato e infine ha fanno in ogni modo di nascondere la verità e proteggere i colpevoli.Continua a leggere

Giulio Regeni - il supertestimone aggiunge un pezzo di verità sulla morte. Ma sono ancora molti i buchi neri su cui far luce : Un passo in avanti verso la verità. Ma un solo tassello non basta a ricostruire per intero il mosaico che ha per soggetto il rapimento e la morte di Giulio Regeni, il cittadino italiano ucciso in Egitto all’inizio del 2016, e soprattutto a delinearne motivi e responsabilità. La testimonianza di un uomo che avrebbe ascoltato un funzionario della Amn el-Dawla (l’agenzia di sicurezza nazionale che fa capo al Ministero ...

C’è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni : Una fiaccolata in ricordo di Giulio Regeni (foto: Stefano Montesi – Corbis/Getty Images) Dopo anni di depistaggi, le indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano 28enne torturato e ucciso al Cairo, in Egitto, in circostanze mai chiarite nel gennaio del 2016, sembrano essere arrivate a una svolta. Una persona al momento senza nome avrebbe dichiarato ad Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, e ai ...

Da Catania all'olimpo della musica Nel nome di Giulio Regeni : Catania. Oltre l'intercalare di un calendario i cui giorni sono trascorsi inesorabili ed assetati di verità. Oltre la cronaca delle disillusioni. E di un impenetrabile muro di gomma. Il cantautore catanese Paoloantonio è tra i sedici finalisti di Musicultura 2019: il più importante Premio nazionale dedicato alla ...

Giulio Regeni ESCLUSIVO TGLA7 : é Sharif Magdi l'uomo che ammise il sequestro. Ne hanno parlato Conte e al-Sisi venerdì : Sharif Magdi Abdelal, 35 anni, ufficiale della National Security, il servizio segreto interno egiziano, ha ammesso di essere stato uno dei rapitori di Giulio Regeni. E' quanto emerge dai documenti ...

Giulio Regeni ESCLUSIVO TGLA7 : é Sharif Magdi l'uomo che ammise il sequestro. Ne hanno parlato Conte e al-Sisi venerdì : Sharif Magdi Abdelal, 35 anni, ufficiale della National Security, il servizio segreto interno egiziano, ha ammesso di essere stato uno dei rapitori di Giulio Regeni. E' quanto emerge dai documenti ...

Giulio Regeni - tragica svolta : "Abbiamo dovuto picchiarlo - pensavamo che...". La testimonianza sconvolgente : "Credevamo che Giulio Regeni fosse una spia inglese, lo abbiamo preso, io sono andato e dopo averlo caricato in macchina abbiamo dovuto picchiarlo. Io stesso l'ho colpito più volte al volto". A parlare è uno dei funzionari della National security egiziana sospettati del sequestro e della morte del r

"Giulio Regeni l'abbiamo sequestrato noi". Agente egiziano confessa : Giulio Regeni fu ucciso dai servizi di sicurezza egiziani perché creduto una spia inglese. A dirlo, questa volta, non sono gli inquirenti italiani che indagano sul rapimento e la morte del giovane ricercatore italiano, ma un supertestimone - funzionario della National security egiziana - che, secondo quanto scrive il Corriere, ascoltò una conversazione proprio tra uno degli agenti responsabili del rapimento e un altro ...

Giulio Regeni - l’agente egiziano : “Credevamo fosse una spia inglese e l’abbiamo preso e picchiato” : Scena: 2017, Africa. Riunione di poliziotti africani. Uno dei funzionari della National Security del Cairo – peraltro già iscritto nel registro degli indagati della procura di Roma con l’accusa di sequestro di persona – racconta a un collega straniero di avere partecipato al “prelevamento” di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016 nella capitale egiziana e ritrovato cadavere dieci giorni ...