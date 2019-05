Francia | oltre 100 000 statali in piazza

Notre-Dame - procura 'Atto doloso escluso'. La Francia si mobilita donati oltre 600 milioni : E già lunedì sulla piattaforma di crowdfunding Go Fund Me sono state create in tutto il mondo più di 50 pagine ispirate dal terribile incendio. Esteri Incendio della cattedrale di Notre Dame, la ...

Previsioni Meteo - Primavera in stand-by in Europa : torna il freddo dalla Polonia alla Francia con uno shock termico di oltre 10°C : Previsioni Meteo – Sembrerà molto più inverno che Primavera in alcune parti del Nord Europa nel corso di questa settimana a causa dell’aria artica che farà precipitare le temperature. Lo shock più grande sarà avvertito dall’Olanda alla Polonia e alla Slovacchia, dove le temperature sono state ben al di sopra della media ieri, lunedì 8 aprile. Le massime vicine a +21°C di ieri saranno sostituite da valori pari o inferiori a +10°C nei prossimi ...