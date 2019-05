Salerno | muore a 10 anni in ospedale | aperta un’inchiesta della Procura

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ignazio Riccio Il bambino era alimentato in maniera artificiale per una malformazione congenita all’esofago ed era stato costretto alle curestruttura ospedaliera salernitana per l’aggravamento delle sue condizioni negli ultimi giorni LaRepubblica diha disposto il sequestrosalma e ordinato l’autopsia sul corpo del bambino di 10deceduto all’di Battipaglia, dove era ricoverato da alcuni giorni. Gli inquirenti indagano per scoprire se si è verificato l’ennesimo caso di malasanità in Campania, dopo la denuncia dei genitori del piccolo ai carabinieristazione cittadina. Il bambino era alimentato in maniera artificiale per una malformazione congenita all’esofago ed era stato costretto alle curestruttura ospedaliera salernitana per l’aggravamento delle sue condizioni negli ultimi giorni. Nonostante l’intervento dello ...

