Lega Pro | Ghirelli | via alla svolta

Mediapro propone 'partnership' a Lega A : ANSA, - MILANO, 8 MAG - C'è la presentazione del piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo, fra i temi caldi dell'assemblea della Lega Serie A di domani a mezzogiorno. De Siervo, inoltre, ...

Protesta no-vax a Roma : "Lega e M5S traditori - non vi rivoteremo"

Siri in procura rilascia dichiarazioni spontanee. Depositata memoria. Legale : “Non ha mai ricevuto denaro da Arata” : Nel giorno in cui il Consiglio dei ministri gli ha revocato l’incarico da sottosegretario, Armando Siri si è materializzato davanti ai pm della procura di Roma. L’atto istruttorio, durato circa una ora, si è svolto in un ufficio distaccato della procura capitolina. L’esponente della Lega ha rilasciato dichiarazioni spontanee e messo a disposizione dei magistrati anche una ampia memoria difensiva. Siri, dunque, non si è fatto ...

Thawne Deus ex machina in The Flash 5 : è lui la chiave del mistero Legato a Cicada? Il primo promo del finale : Il finale di The Flash 5 è ormai all'orizzonte e tra qualche giorno avremo modo di analizzare l'ultimo episodio che non solo risolverà questa bella stagione ma piazzerà quelli che sono i primi mattoni della prossima. Molto probabilmente anche il futuro di Barry sarà ancora ispezionato negli episodi della sesta stagione proprio come succederà ad Arrow che andrà incontro al suo destino e alla fine della sua vita televisiva, ma fino ad allora cosa ...

Lega Pro. Ghirelli play-off spettacolo - regolarità per futuro : Calcio, Lega Pro: Finito il campionato, si apre la fase dei play, sara' un mese di spettacolo, di calcio, di pubblico, ci saranno tante emozioni.

Siri - Conte pronto a "dimetterlo" Sms-mail svelano i Legami con Arata : Giuseppe Conte ha pronta la proposta di revoca di Armando Siri da far firmare al Capo dello stato. Nel frattempo sms e mail svelano i rapporti tra Arata e il sottosegretario della Lega

Van der Sar : «Nessun progetto di SuperLega o Champions nel weekend» : «Non c’è nessun progetto di Superlega chiusa o di Champions la domenica». In mezzo alle polemiche, la smentita dell’Eca sui progetti futuri arriva forte attraverso la voce di Edwin van der Sar, ad dell’Ajax e vicepresidente dell’Eca, intervenuto nel corso dell’incontro con le leghe europee. «Su questa vicenda sono state dette tante bugie», ha spiegato l’ex portiere […] L'articolo Van der Sar: «Nessun ...

La Gazzetta fa i conti dei voti pro e contro alla SuperLega. Sorpresa Premier : Il forfait all’ultimo minuto del Barcellona alla riunione di Madrid, e la decisione di Bartomeu di schierarsi con Agnelli, sembra confermare ancora di più, secondo la Gazzetta, la creazione di due schieramenti sulla questione delle nuove leghe europee. Quello che si sta delineando è lo schieramento di una quindicina di top club favorevoli a una Champions più elitaria. Sembra quasi il G-14 di una volta, se non fosse che quello era contro ...

Primi verdetti post assistenza per Huawei Mate 20 Lite con problemi Legati a memorie esterne : Detto fatto con Huawei Mate 20 Lite. Dopo aver preso atto che neanche il tanto invocato aggiornamento con Android Pie ed EMUI 9 sia in grado di risolvere il bug della mancata lettura delle memorie esterne, in seguito alle prime distribuzioni del pacchetto software in questione, in tanti hanno comprensibilmente scelto di seguire la strada dell'assistenza. Un atto dovuto, in quanto un upgrade importante come quello appena riportato non ha ...

A Madrid vertice club-leghe. No al progetto SuperLega : Non è il giorno cruciale, questo di Madrid, ma la trattativa sul futuro della Champions, e del calcio europeo, entra almeno nel vivo. Dopo mesi di speculazioni, idee, progetti più o meno vaghi e ...

Tennis – Alexander Zverev - che periodaccio : papà in ospedale - problemi Legali e lo lascia anche la fidanzata! : Per Alexander Zverev è proprio un periodaccio: papà Alexander Sr. è in ospedale a causa di problemi di salute, sono insorti dei problemi legali con il suo ex agente e la fidanzata Olya lo ha lasciato Sconfitto a Barcellona e Montecarlo, Alexander Zverev si è presentato all’ATP di Madrid con il morale sotto i tacchi. Il giovane Tennista tedesco è alle prese con una serie di vicende extra-campo che gli impediscono di concentrarsi al ...

Fondi Lega - procura impugna assoluzione di Bossi : Per la vicenda dei Fondi della Lega, il procuratore generale di Milano impugna la sentenza di assoluzione per Umberto Bossi e per il figlio Renzo: la querela presentata dall'attuale segretario della Lega Matteo Salvini solo a carico dell'ex tesoriere del partito Francesco Belsito va estesa anche ai Bossi. Fondi Lega, confisca confermata in Appello. Renzi: 'Salvini ci dica che fine hanno fatto i 49 ...

