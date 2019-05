Ferrari | Antonio Fuoco sulla SF90 nei test di Barcellona

F1 : Antonio Fuoco guiderà la Ferrari nei test in Spagna nel giorno dedicato ai rookie : Non vi sono ancora i crismi dell’ufficialità ma sembra ormai certo che il nostro Antonio Fuoco sarà alla guida della SF90 in una delle due giornate di test di F1 a Barcellona, in programma nella settimana successiva al GP di Spagna (10-12 maggio). Sarà quindi il pilota calabrese che partecipa al campionato di Formula 2 a salire sulla Rossa e non il tedesco Mick Schumacher, che si era cimentato a bordo della macchina del Cavallino Rampante ...