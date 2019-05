È giusto multare i genitori che non vaccinano i figli?

wired

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ogni convivenza implica dei compromessi. Almeno ogni convivenza che cerca di bilanciare gli interessi di tutte le persone coinvolte. I nostri diritti, i nostri desideri, la nostra libertà confliggono inevitabilmente con quelli degli altri. Basta aver partecipato a una riunione di condominio per rendersi conto della difficoltà di trovare un accordo anche su questioni abbastanza semplici. I vaccini sono ormai cronaca quotidiana. È di pochi giorni fa la notizia che negli Stati Uniti altre due scuole sono state chiuse a causa di un’epidemia di morbillo. A New York, mica in qualche paesino sperduto dove non arriva la scienza – ma anche questa non è più una novità – in una comunità di ebrei ortodossi. Mentre in California centinaia di studenti e di membri del corpo docente sono in quarantena. Che fare? E come? Le ipotesi e le soluzioni immaginate sono varie: la persuasione, la paura (delle ...

