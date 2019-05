Bolzano | stuprata 15enne Convocati e poi rilasciati due sospetti

Quindicenne stuprata a Bolzano mentre tornava da scuola : rilasciati i sospettati : Sono stati fermati e rilasciati due uomini sospettati della violenza sessuale ai danni di una 15enne a Bolzano . Gli investigatori non avrebbero avuto riscontri in merito al loro coinvolgimento. La violenza è avvenuta lunedì pomeriggio mentre la ragazza tornava a casa da scuola in bicicletta. Sulla ciclabile, nei pressi della confluenza del Talvera nell’Isarco, un uomo con i capelli rasta l’avrebbe colpita al volto. Un ...

Bolzano - 15enne stuprata mentre tornava a casa da scuola : ricercati due nigeriani : Fermata mentre stava tornando a casa da scuola e stuprata in pieno giorno, lungo il Talvera, nei pressi dello stadio Durso. L'orrore è andato in scena a Bolzano, vittima una 15enne, che non è riuscita a fuggire dalle due bestie che hanno a lungo abusato di lei, per poi fuggire lasciando perdere le p