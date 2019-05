Visite fiscali - INPS | sanzioni - orari pubblici e privati

Certificato medico Inps : dipendenti pubblici - Visite fiscali in aumento : Certificato medico Inps: dipendenti pubblici, visite fiscali in aumento Certificato dipendenti pubblici Inps e visita fiscale Pubblicato il nuovo rapporto del “Polo unico per la tutela della malattia“; l’ osservatorio dell’ Inps monitora a scadenze regolari le assenze per malattia dei lavoratori sia nel settore pubblico che nel settore privato. Dunque, stando a quanto riportato nel report, calano le assenze per malattia nel settore pubblico ...

Visite fiscali 2019 : gli orari dei controlli e le sanzioni in caso di assenza : Quali sono gli orari in cui avvengono le Visite fiscali per i dipendenti pubblici assenti per malattia? Dalle modalità alle...

Certificato medico Inps : dipendenti pubblici - Visite fiscali in aumento : Certificato medico Inps: dipendenti pubblici, visite fiscali in aumento Certificato dipendenti pubblici Inps e visita fiscale Pubblicato il nuovo rapporto del “Polo unico per la tutela della malattia“; l’ osservatorio dell’ Inps monitora a scadenze regolari le assenze per malattia dei lavoratori sia nel settore pubblico che nel settore privato. Dunque, stando a quanto riportato nel report, calano le assenze per malattia nel settore pubblico ...

Visite fiscali - che cosa cambia per il 2019 : Se volete donare il sangueSe dovete assistere un disabile graveSe il vostro bambino è malatoSe vi date alla politica (e vi eleggono)Se dovete fare il giudice popolareSe svolgete funzioni elettoraliSe siete nella Protezione Civile o nel soccorso alpinoSe studiate all’universitàSe siete chiamati a testimoniareSe siete dirigenti sindacaliSe aspettate un bambino Se avete un lutto o una grave infermità in famigliaL’assenza per malattia è giustamente ...