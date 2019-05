Taranto | abusi su una bambina di 10 anni | arrestato un domestico 54enne

Blastingnews

(Di martedì 7 maggio 2019) Un'altra bruttissima storia didi natura sessuale nei confronti di minori arriva dalla città di, in Puglia.Nelle scorse la Polizia del capoluogo ionico ha tratto in arresto un uomo di 54, di nazionalità cingalese, accusato di aver abusato di unadi soli 10. La piccola era la figlia della famiglia a cui l'uomo prestava servizio come. Lavorava per loro da diversi, almeno così si apprende dalla stampa locale, e non vi erano mai stati motivi per cui sospettare qualcosa sulin questione. Purtroppo le cose non stavano proprio così....

CefaloMassimo : - OSpeleologo : RT @TweetNewsIta: La ragazzina che ha denunciato tutto è una minore di 14 anni, il mese scorso ha raccontato tutto alla moglie del soggetto… - tiziana13_tp : RT @TweetNewsIta: La ragazzina che ha denunciato tutto è una minore di 14 anni, il mese scorso ha raccontato tutto alla moglie del soggetto… -