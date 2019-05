Tangenti | Fontana | “Non dico nulla Io parte offesa” Salvini | “Orgoglioso di lui E

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) “Non, ho letto che io sonooffesa. Quindi per rispetto della magistratura le cose che dovrò dire le dirò a loro”. Sono queste le parole con cui il governatore della Regione Lombardia, Attilio, commenta l’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia che ha portato all’arresto di 43 tra politici, amministratori pubblici e imprenditori di Lombardia e Piemonte. Tra gli arrestati c’è anche il sottosegretario della Regione Lombardia Fabio Altitonante, di Forza Italia. Uscendo dall’incontro con il Coni sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026,ha dichiarato: “Se incide sulla candidatura? Penso proprio di no. Se c’è qualcuno che ha commesso degli errori non credo possa incidere sulla corsa olimpica”.Il ministro dell’Interno Matteoha definito l’inchiesta una ...

