Salvini e i selfie che non generano sorrisi ma domande | “Non siamo più terroni di merda?”

Un altro ragazzo beffa Matteo Salvini con un selfie : “Dove sono i 49 milioni della Lega?” : Ennesima beffa per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che, con la scusa di un selfie, è stato ripreso da un giovane attivista del Partito Democratico a Salerno che gli ha chiesto: "Dove sono i 49 milioni?". La risposta ironica e diretta del numero uno della Lega è arrivata subito: "Ce li hai tu".

Matteo Renzi contro Salvini : “Basta selfie e pagliacciate - si dimetta da ministro dell’Interno” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca Matteo Salvini e chiede le sue dimissioni da ministro dell'Interno dopo la sparatoria a Napoli in cui è rimasta gravemente ferita la piccola Noemi: "Se vuole passare le sue giornate a farsi i selfie e a fare comizi è un suo diritto, ma allora si dimetta dal Viminale e lasci che il governo nomini qualcuno che si preoccupa della sicurezza degli italiani e non delle pagliacciate in piazza".Continua a leggere

Scontro De Magistris-Salvini su Napoli. Il sindaco : "Con Noemi in rianimazione non esitava a farsi selfie" : “Salvini ha reso il Paese più insicuro e più violento. Aumentano i reati a sfondo razziale; crescono le violenze su bambini e donne; si rafforza l’odio sociale e il sentimento del rancore; si consolida il pericolo del terrorismo per le politiche di odio nei confronti dei popoli islamici; aumentano corruzioni e collusioni, con indagini anche verso esponenti dello stesso Governo. Un ministro quasi mai presente al ...

Bagno di folla per Matteo Salvini a Monreale e Bagheria tra selfie - applausi e insulti : Bagno di folla per Matteo Salvini a Corleone, Monreale e Bagheria. Il leader del Carroccio, tra selfie, tifo da stadio e applausi, ma anche qualche fischio e insulto, ha riempito le piazze e le strade. A Corleone, dentro la sede del nuovo commissariato ha detto che lui “vuole liberare la Sicilia” e che intende “affrancare […] L'articolo Bagno di folla per Matteo Salvini a Monreale e Bagheria tra selfie, applausi e insulti proviene da ...