Noemi e il cameriere | Non è scappato dagli spari e l' ha presa in braccio

(Di martedì 7 maggio 2019) Non è. Anzi, è corso incontro al pericolo. Ha preso inla bambina, l’ha portata dietro al bancone, le ha dato un bicchiere d’acqua per farla riprendere dalla paura. Non si è accorto subito della “ferita da guerra” che la piccolaaveva al torace. Così quando la mamma è uscita dal bagno si è allontanato, per poi tornare di corsa quando ha sentito la donna urlare: aveva appena visto che sotto il giubbottino aveva i vestiti sporchi di sangue.Roberto ha 50 anni e fa il. Lavora nel bar di Piazza Nazionale, a Napoli, davanti al quale venerdì è avvenuto l’agguato di camorra in cui è rimasta ferita la piccola, 4 anni, colpita da un proiettile che le ha perforato i polmoni prima di bloccarsi su una costola. Roberto è stato il primo a ...

