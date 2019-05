Mimò lo schianto di Superga | la Juve lo espelle per 5 anni

gazzetta

(Di martedì 7 maggio 2019) Il gesto idiota durante il derby di Torino Non potrà mettere piede nello stadio dellantus per cinqueil tifoso ripreso sabato sera nel derby mentre mimava il volo di un aereo, gesto ...

s_tamburini : Bisogna applaudire la Juventus per questa decisione e augurarsi che dia un po' di coraggio a tutti quanti i dirigen… - misorecordsuk : Mimò schianto di Superga Senza stadio per 5 anni #Juve #Juventus - viajandoperdido : Mimò schianto di Superga La Juve lo espelle per 5 anni -