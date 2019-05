Libia | nel suo tour della disperazione Sarraj si affida a Conte

Nel 2019 è morto un migrante su quattro fra quelli partiti dalla Libia : Una bara con il cadavere di un migrante (foto: Salvatore Laporta/KONTROLAB /LightRocket via Getty Images) Nei primi mesi del 2019, su quattro persone che sono partite dalla Libia, soltanto tre sono riuscite a raggiungere l’Europa: la restante è morta durante la traversata del Mediterraneo. A riportare la notizia è stato Charlie Yaxley, portavoce dell’Unhcr, l’Alto commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati, responsabile ...

Caos Libia - vita e morte nella capitale sotto assedio. VIDEO - : Centinaia di civili, tra cui donne e bambini, sono intrappolati nella zona di Ain Zara, 15 km a sudovest di Tripoli. LE IMMAGINI

Libia - anche sui corridoi umanitari frecciate nel Governo gialloverde - di U. De Giovannangeli - : Intanto la compagnia petrolifera libica, Nco, ha chiesto l'immediata cessazione delle ostilità che mette a rischio la produzione e l'economia nazionale: La Noc, afferma il presidente Mustafa Sanalla, ...

Libia - anche sui corridoi umanitari frecciate nel Governo gialloverde : La frecciata arriva puntuale. A scagliarla è la ministra della Difesa (M5S) Elisabetta Trenta. Il bersaglio è il suo collega di Governo, vice premier leghista e titolare dell'Interno, Matteo Salvini. Trenta ha commentato la decisione del Viminale di accogliere un gruppo di 147 richiedenti asilo provenienti dalla Libia all'aeroporto di Pratica di Mare, grazie ad un corridoio umanitario. "Bene il collega (Matteo) Salvini sul ...

Haftar bombarda Tripoli - 300 morti nella guerra in Libia : ... la compagnia petrolifera Noc ha lanciato l'allarme e chiesto "l'immediata cessazione delle ostilità" che "mettono in serio rischio le nostre attività, la produzione e l'economia nazionale". La Noc, ...

Libia - spari e urla nel centro di detenzione di Tripoli : la videodenuncia dell’attacco. Msf : “Persone ferite” : Rifugiati e migranti nel centro di detenzione di Qasr Bin Gashir, a Tripoli, sono stati attaccati e feriti da colpi di arma da fuoco. La conferma arriva dal video diffuso da Medici senza frontiere girato all’interno della struttura. Nel filmato, si sentono gli spari e successivamente vengono inquadrate le persone ferite. Da due settimane Msf e altre organizzazioni umanitarie denunciano la condizione di pericolo di circa 3mila migranti e ...

"Francia - ruolo militare in Libia" Nave da guerra nel porto di Haftar : Nuove prove dell'appoggio della Francia: "una Nave da guerra nel porto di Haftar". E intanto anche Trump scarica Serraj e dà il via libera al generale, facendo un dispetto all'Italia Segui su affaritaliani.it

Migranti : Toninelli - 'non stanno aumentando le partenze dalla Libia' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Non stanno aumentando le partenza della Libia". A dirlo, ad Augusta (Siracusa) è il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli parlando della Libia. "Se dovesse capitare - dice ai giornalisti che gli chiedono se è vero che centinaia di migliaia di Migranti sono pronti a

Nel cuore della guerra in Libia «Haftar respinto con perdite» : Fausto Biloslavo Tripoli «L'offensiva del ribelle Haftar è fallita al 100%» garantisce il comandante libico di un travolgente contrattacco, che ha rimandato indietro le forze dell'uomo forte della ...

Libia - nel vuoto l'appello per il cessate il fuoco. Il governo di Serraj : 'No alla tregua - via da Tripoli le truppe di Haftar' : Intanto proseguono gli scontri a sud della capitale. Intesa fra Italia e Francia: per la Libia occorre una soluzione politica. Vertice fra i due paesi la prossima settimana

Libia nel caos - Conte : rischio che conflitto degeneri in guerra civile - : Il premier riferisce in Senato sulla situazione libica. "Forte preoccupazione per sviluppi". Tra i rischi quelli di una recrudescenza del terrorismo e di una crisi umanitaria: "Al momento nessun ...

Libia nel sangue : Rinnovo l'appello di Amsi e delle Comunità del Mondo arabo in Italia, Co-mai, - conclude Aodi - rilanciando l'ashtag #SalviamolaLibia". Questa sera alle 21 ora italiana, le 15 ora di New York, si ...