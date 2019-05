L' arma disarmante

La lucidità dis arma nte con cui Said Machaouat ha ammesso l'omicidio di Stefano Leo : 'Non sopportavo la sua felicità, era troppo felice, volevo ammazzare un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse, toglierlo ai suoi figli, ai suoi parenti e ai suoi amici'. Sono le parole ...

La lucidità disarmante con cui ?Said Machaouat ha ammesso l'omicidio di Stefano Leo : "Non sopportavo la sua felicità, era troppo felice, volevo ammazzare un ragazzo come me, togliergli tutte le promesse, toglierlo ai suoi figli, ai suoi parenti e ai suoi amici". Sono le parole pronunciate ai carabinieri da Said Machaouat, il ragazzo di 27 anni che ieri si è costituito confessando di avere ucciso Stefano Leo, il 33enne accoltellato alla gola lo scorso 23 febbraio ai Murazzi di Torino. Il giovane marocchino, in Italia da quando ...