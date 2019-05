Il rapporto Onu parla chiaro | «Un milione di specie viventi è a rischio estinzione»

gqitalia

(Di martedì 7 maggio 2019) Undirischia l'a causa delle attività umane. L'allarme è stato lanciato dalla commissione Onu sulla bioversità (la Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), il cuitraccia un quadro a fosche tinte sull'accelerazione del degrado degli habitat naturali e delleche ospitano, con pericoli che minacciano alla lunga la stessa umanità. Le cause della perdita di biodiversità, e della rottura dei meccanismi di interdipendenza ecologica che legano ogniall'altra uomo compreso, sono molteplici. Su 8 milioni dipresenti sulla Terra, 1/8 è destinato a scomparire come conseguenza dell'urbanizzazione, dei metodi di sfruttamento delle terre e delle risorse naturali, per deforestazione, attività minerarie, agricoltura intensiva, prelievo ...

