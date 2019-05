Gasp | ' Qui all' Atalanta sempre unità di intenti'

Atalanta - Gasp erini : “Stagione esaltante - ma traguardo ancora da conquistare” : Gian Piero Gasperini , allenatore dell’ Atalanta , parla ai microfoni di Sky del grande momento della squadra impegnata a difendere il quarto posto in questa volata finale di campionato: “Sono emozioni uniche, anche perché sono prolungate. Mi era capitato anche a Genova di vivere momenti molto belli, importanti per i risultati però questo entusiasmo si trascina da tre anni consecutivi e queste sensazioni sono ancora più di valore ...

Atalanta - porta in faccia al Milan per Gasperini? L'ad Percassi : 'Resta qui' : In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: ' Gasperini al Milan? Sono d'accordo con quello che ha detto il presidente: 'Gasperini rimane qui, ha fatto un lavoro straordinario''.