Ed Sheeran e Justin Bieber | ora è ufficiale | il nuovo singolo “I Don’t Care” uscirà

I Don’t Care è il nuovo singolo di Justin Bieber e Ed Sheeran per un progetto speciale : le ultime indiscrezioni : Il condizionale è d'obbligo dal momento che si tratta solo di indiscrezioni, ma il nuovo singolo di Justin Bieber e Ed Sheeran potrebbe intitolarsi I Don't Care. Il brano esiste e sia Bieber che Sheeran ne stanno condividendo dettagli con i fan, incluso un frammento del testo, diviso tra l'account Instagram di Justin e quello di Ed. Tra le ultime anticipazioni provenienti dall'uno e dall'altro, due in particolare hanno rapito l'attenzione dei ...

Ed Sheeran potrebbe aver cantato un assaggio della nuova canzone con Justin Bieber : Durante il concerto a Jakarta

Ed Sheeran e Justin Bieber : dobbiamo aspettarci qualcosa per il 10 maggio? : Gli indizi sono tanti

Sembra che Ed Sheeran e Justin Bieber stiano realizzando qualcosa insieme : Attenzione attenzione