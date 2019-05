A Cuneo una mostra su Fausto Coppi

Cuneo - arrestato caporal maggiore degli Alpini : ha violentato una bambina di 13 anni : Un caporalmaggiore dell'Esercito in forza al II Reggimento Alpini di Cuneo è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una bambina di 13 anni e diffusione di materiale pedo-pornografico su Internet.Continua a leggere

Cuneo. Con una stagione che si fa bella : al via la Primavera al Parco : Accompagnata dallo slogan di buon augurio “una stagione che si fa bella”, parte la ricca programmazione di eventi, incontri e

Alessio Scarzello - 20enne scomparso trovato morto/ Cuneo - corpo in una scarpata : Alessio Scarzello, giovane 20enne scomparso due giorni fa e trovato morto in una scarpata: giallo su cause caduta. 'Una bravata? Impossibile'.

Unitre Cuneo : fondi pensione ed economia reale - una lezione per fare chiarezza : Una conferenza sull'economia si terrà giovedì 28 marzo, alle 15,30 , al cinema Monviso di Cuneo, con Pierfranco Risoli per gli appuntamenti Unitre. La lezione si svolgerà partendo dalla ...

Cuneo - investimento in corso Nizza : ferita una persona in bicicletta : Incidente oggi, domenica 24 marzo, a Cuneo in corso Nizza. Un ciclista - ancora da identificare ma probabilmente tra quelli impegnati nella gara Cuneo-Imperia - è stato infatti investito da una ...

Cuneo - arrestato un militare : avrebbe ripetutamente violentato e minacciato una 13enne : L’incubo era durato per mesi, ma la ragazza che l’aveva vissuto a soli 13 anni, non aveva mai avuto il coraggio di parlarne. Poi, recentemente, un anonimo le aveva fatto una strana richiesta su Instagram: se non avesse mandato subito delle immagini osé, il misterioso ricattatore avrebbe diffuso quelle che le erano state scattate da giovanissima. I messaggi con le minacce sono stati scoperti da un’amica, con cui la giovane vittima si è finalmente ...

