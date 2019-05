Vo Ci 2019 | meeting sul volontariato civico | talk e workshop con Umberto Ambrosoli e

Bergamo Film Meeting 2019 - tutti i vincitori : È El motoarrebatador di Agustín Toscano il Film vincitore della Mostra Concorso della 37a edizione di Bergamo Film Meeting. Al Film, che è stato votato dal pubblico, va il Premio Bergamo Film Meeting – UBI Banca del valore di 5.000 euro. La giuria internazionale, presieduta dal regista italiano Paolo Franchi e composta da Prune Engler (Condirettore Festival International du Film de La Rochelle - Francia) e da ...

Bergamo Film Meeting 2019 - EL MOTOARREBATADOR di Agustìn Toscano - La recensione : Hay un error en el espacio, en el mundo, en vos. Due caschi neri, il rombo di una moto. El MOTOARREBATADOR, opera seconda del regista argentino Agustin Toscano (Los Duenos, 2013), inizia in medias res, con uno scippo nella “periferia della periferia” della città di Tucumàn. Miguel (Sergio Prina), un padre separato che sopravvive alla miseria destreggiandosi tra piccoli furti, ferisce involontariamente l’anziana Elena (Liliana Juarez), nel ...

Bergamo Film Meeting 2019 - RAY & LIZ di Richard Billingham - La recensione : Negli anni ’60 lo chiamano kitchen sink realism, poco dopo “realismo squallido”. L’opera prima di Richard Billingham, noto fotografo britannico, non ha bisogno di presentazioni: già dopo le prime sequenze, che vedono protagonisti una mosca e un vecchio alcolizzato in una camera sudicia, lo spettatore comprende che dovrà sforzarsi a lungo di trattenere il disgusto. Al disgusto si aggiunge poi lo sgomento nel momento in cui ciò che sembra ...

Bergamo Film Meeting 2019 - UN OM LA LOCUL LUI di Hadrian Marcu - La recensione : Romania, anni ’80. Dibattiti politici e cenni all’attualità sono banditi da Hadrian Marcu, al suo esordio alla regia, che in Un om la LOCUL lui (in inglese A decent man) propone al pubblico un intimo dramma familiare. Petru (Bogdan Dumitrache), ingegnere esperto in trivellazioni petrolifere, conduce alle spalle della fidanzata Laura (Ada Gales), da cui aspetta un bambino, una relazione con la collega Sonia (Madalina Constantin). Quando ...

Bergamo Film Meeting 2019 - HOLY BOOM di Maria Lafi - La recensione : Primo lungometraggio per la regista greca Maria Lafi, che unisce realismo crudo e umorismo noir in un Film corale che va masticato un po’, per essere apprezzato. In un anonimo quartiere multiculturale, che è ad Atene ma potrebbe essere ovunque, la Domenica delle Palme, un ragazzo filippino di nome Ige (Spyros Balesteros) fa esplodere per gioco la cassetta della posta di un condominio. Per alcuni residenti, tra di loro estranei, ma tutti ...

Bergamo Film Meeting 2019 : ROJO di Benjamìn Naishtat - La recensione : “Un luogo lontano, che forse non è così lontano” è ciò che si propone di raccontare il giovanissimo regista argentino Benjamin Naishtat, al suo terzo lungometraggio dopo l’esordio alla Berlinale 2014 (Historia del miedo). Claudio (Dario Grandinetti) è uno stimato avvocato di provincia, la cui vita tranquilla, ammorbidita da partite di tennis, giochi di società e vacanze in famiglia, si trasforma in incubo dopo un alterco con uno ...