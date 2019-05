Napoli | bimba di 4 anni ferita per errore | il video della sparatoria

Bimba ferita a Napoli - le telecamere hanno ripreso il killer : le immagini : Le telecamere di sorveglianza di alcuni esercizi commerciali di Piazza Nazionale a Napoli hanno ripreso l'agguato. Il video

BIMBA FERITA A Napoli/ "Gomorra" ha successo - le manifestazioni anticamorra no : NAPOLI è ritornata in prima pagina con il suo volto peggiore, la violenza criminale consumata senza riguardo per gli innocenti

Bimba ferita a Napoli - ecco il video choc : il killer spara e passa sopra Noemi : Muove la manina due volte, lì distesa a terra, in un angolo di piazza Dante. Alza il braccio due volte, travolta da un colpo di pistola, mentre per ben due volte il killer le passa...

Bimba ferita a Napoli - il sindaco de Magistris in ospedale : 'Genitori splendidi' : 'Nel tardo pomeriggio di oggi mi sono nuovamente recato all'ospedale Santobono. Ho parlato con i medici per gli ultimi aggiornamenti sulla piccolina ricoverata e mi ha fatto piacere restare a parlare ...

Bimba ferita - mobilitazione civile contro la camorra a Napoli | In un video la sparatoria : Manifestazione sul luogo della sparatoria. Per gli organizzatori si tratta di "una vera e propria rivolta della società civile. Su una tv locale il video shock della sparatoria

Napoli - bimba ferita da proiettile : è grave : Versa in condizioni molto gravi la bambina di quattro anni ferita nel centro di Napoli ieri pomeriggio da un colpo di arma da fuoco. Mentre usciva da un bar con la mamma e la nonna, la piccola è stata raggiunta da uno dei proiettili esplosi durante un agguato. Il vero obiettivo di chi ha sparato era, secondo gli investigatori, un 32enne con precedenti, pure lui colpito e ricoverato in gravi condizioni in ...

Napoli : Schifani su bimba ferita - 'forza piccola - tutta Italia tifa per te' : Roma, 5 mag. (AdnKronos) - “In questo momento le mie preghiere sono per la piccola bimba ferita a Napoli. Forza piccola, tutta Italia tifa per te”. Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani.

Noemi bimba di 4 anni lotta fra la vita e la morte a Napoli/ Mamma piange da 48 ore : Noemi è in gravissime condizioni a Napoli dopo l'intervento di venerdì notte: la Mamma è disperata, piange da 48 ore senza sosta

Napoli fuori controllo - Cafiero De Raho : 'Serve la risposta dello Stato'. Resta grave la bimba : Monito del Procuratore nazionale antimafia dopo la sparatoria in pieno centro nella città partenopea, dove ormai si muore per caso, per una pallottola vagante. Come quella che ha colpito al torace la ...

Bimba ferita a Napoli - “condizioni restano estremamente gravi e prognosi riservata” : I medici dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli non posso sciogliere ancora la prognosi per la Bimba di 4 anni ferita durante un agguato a Napoli due giorni fa. Le sue condizione restano “estremamente gravi”: il proiettile ha attraversato i polmoni da destra a sinistra, senza però ledere il cuore (la orta è stata sfiorata), un millimetro e non ci sarebbe stato scampo. “Persiste una grave insufficienza respiratoria ...

Sparatoria Napoli - bimba ancora grave. "Respira con un ventilatore meccanico" : Restano ancora "estremamente gravi" le condizioni della bambina di 4 anni colpita da un proiettile nella Sparatoria di venerdì pomeriggio a Napoli , in piazza Nazionale , durante un raid ai danni di ...

Sparatoria a Napoli - ancora "molto gravi" condizioni della bimba - : Dall'azienda ospedaliera in cui è ricoverata la piccola si apprende che "persiste una grave insufficienza respiratoria derivante dal danno polmonare" causato dal proiettile. Il procuratore Cafiero de ...