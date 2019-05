Inizia il processo per i suicidi a France Télécom

Inizia l'appello del processo Stato-Mafia. Cosa era stato deciso in primo grado : La trattativa c'è stata. Il patto scellerato tra pezzi dello stato e Cosa nostra è stato siglato. Questo è emerso dal duro dispositivo della Corte d'assise di Palermo, presieduta da Alfredo Montalto, pronunciato il 20 aprile 2018 nell'aula bunker del Pagliarelli al termine di oltre quattro giorni di camera di consiglio. Con questa conclusione processuale, formulata in primo grado, si deve confrontare adesso il processo d'appello ...

WIKILEAKS - ARRESTATO ASSANGE/ Processo - memorie - ecc. : Inizia solo un altro film : Julian ASSANGE è stato prelevato dall'ambasciata dell'Ecuador a Londra ed estradato negli Stai Uniti. La trasparenza è un valore assoluto?

Clima - Di Maio : “Iniziamo processo cruciale per lo sviluppo sostenibile del Paese” : La sfida del nostro secolo è sicuramente quella della lotta al cambiamento Climatico. Rivolgimenti epocali scuotono l’attuale struttura economica, sociale, politica e tecnologica del nostro pianeta: dobbiamo prendere coscienza delle opportunità che tali cambiamenti offrono. “Oggi non possiamo più guardare solo a casa nostra. L’inquinamento, ad esempio, non ha confini. Dobbiamo essere in grado di dare risposte globali perché ...

Un miliziano dell'Isis uccide una bimba incatenandola al sole per mezza giornata : in Germania Inizia il processo alla moglie tedesca : Era troppo persino per l'Isis. È stato condannato ed esiliato: un crimine così efferato non era tollerabile nemmeno dagli efferati miliziani dello Stato islamico. Ha incatenato una bambina di 5 anni alle inferiate di una finestra per 11 ore, sotto il sole a 45 gradi di Falluja, in Iraq. Punita perché si era fatta la pipì addosso. Accanto a lei la madre, Nora B., yazida catturata dai fondamentalisti e schiava dell'uomo ...

È Iniziata l’ultima udienza del processo contro undici attiviste saudite : A Riyad, in Arabia Saudita è iniziata l’ultima udienza del processo contro undici attiviste saudite accusate di diversi reati per il loro lavoro in difesa dei diritti umani e per i contatti con giornalisti e diplomatici stranieri. Le donne sono

Il Processo - Iniziate le riprese della nuova serie thriller di Canale 5 : Continua il corso della nuova fiction Mediaset con titoli che cercano di catturare l'attenzione di un pubblico in cerca di storie moderne e personaggi in cui immedesimarsi. Un percorso non facile, ma che necessita di numerosi tentativi per poter intraprendere una strada che permetta a Mediaset di avere un palinsesto variegato anche dal punto di vista della serialità.Va in questa direzione anche Il Processo, nuova serie tv in otto episodi ...