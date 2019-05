Evita il carcere per una mail cestinata

ilgiornale

(Di lunedì 6 maggio 2019) Nadia Muratore Arrestato per maltrattamenti, l'inconveniente fa scadere i termini per l'udienzaTorino A salvarlo dalnon sono state le attenuanti, né l'impeccabile difesa di un buon avvocato, ma unainviata alla procura che dalla posta in arrivo è passata direttamente al cestino del computer.È accaduto a Torino, dove un uomo arrestato per maltrattamenti è stato scarcerato perché ormai erano scaduti i termini per fissare l'udienza di convalida. Un caso che ricorda quello, assai più tragico, di Said Mechaquat, il ragazzo di 27 anni di origini marocchine con cittadinanza italiana, accusato di aver ucciso nella zona dei Murazzi torinesi, il commesso di 34 anni Stefano Leo, che avrebbe potuto essere inse non fossero stati commessi ritardi ed errori di notifica da parte della cancelleria della corte d'appello.Una giustizia malata, che si inceppa per ...

