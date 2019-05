58 L' orizzonte degli eventi

Una reunion degli NSYNC come quartetto - senza Justin Timberlake - è all’orizzonte dopo il Coachella 2019 : dopo il ritorno sul palco con Ariana Grande per il Coachella 2019, potrebbe arrivare una vera reunion degli NSYNC come quartetto, senza Justin Timberlake. L'ipotesi è tornata alla ribalta dopo che il 14 aprile scorso JC Chasez, Lance Bass, Chris Kirkpatrick e Joey Fatone si sono uniti alla Grande per eseguire, durante il suo primo show al Coachella, Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored e il loro tormentone Tearin' Up My Heart. Il ...

Che cos'è l'orizzonte degli eventi? Come guardare la foto del buco nero : Ed è proprio questo il grande successo messo a segno oggi dalla scienza: per la prima volta nella storia, abbiamo un'immagine dell'orizzonte degli eventi , 'L'ultimo muro della prigione', lo ...

I buchi neri e il misterioso orizzonte degli eventi : oggi l’annuncio che rivoluzionerà la nostra comprensione del cosmo : oggi, 10 Aprile 2019, la Commissione Europea, il Consiglio europeo per la Ricerca e il progetto EHT (Event Horizon Telescope) terranno una conferenza stampa per presentare un “risultato rivoluzionario da parte dell’EHT“, alle 15 CEST. L’evento sarà introdotto dal Commissario europeo per la ricerca, la scienza e l’innovazione, Carlos Moedas; seguiranno le presentazioni dei ricercatori che hanno ottenuto questo ...