VIDEO Genoa-Roma 1-1 | Highlights | gol e sintesi Romero risponde ad El Shaarawy

(Di domenica 5 maggio 2019) Lasi fa riprendere al 90′ in casa delnel posticipo delle ore 18.00 della 35ma giornata della Serie A di calcio: finisce 1-1 dopo il vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El. I padroni di casa in pieno recupero buttano via due punti di platino col rigore sbagliato da Sanabria.1-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI ELالدوري الإيطالي : جنوى 0 × 1 روما .. الشعراوي .. pic.twitter.com/uin8vrePG3— متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019IL GOL DEL PAREGGIO DIالدوري الإيطالي : جنوى 1 × 1 روما .. روميرو .. pic.twitter.com/iK0Nek3cOO— متابعتكم شرف لنا (@IuPf7E3dHuyNXps) May 5, 2019

