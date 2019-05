Play-off Serie C | tutte le qualificate del Girone A | calendario | date | programma e orari

oasport

(Di domenica 5 maggio 2019) IlA dellaC 2019 ha espresso i propri verdetti. La Virtus Entella ha strappato la promozione diretta allaB grazie alla vittoria in extremis ottenuta contro la Carrarese e il contemporaneo ko del Piacenza sul campo del Siena. I liguri festeggiano dunque il salto di categoria mentre le altre formazioni classificate dal secondo al nono posto dovranno passare per ioff dove verranno assegnate altre due promozioni.Al primo turno assisteremo a questi tre confronti: Pro Vercelli-Alessandria, Siena-Novara, Carrarese-Pro Patria. Si giocherà una gara secca in casa della meglio piazzata al termine della regular season (in caso di parità al termine dei 90′ passa il turno chi giocherà in casa), le tre vincitrici accederanno al secondo turno dove si unirà l’Arezzo (quarto in classifica), si giocheranno due partite secche e le due vincitrici si qualificheranno ...

BenettonRugby : Il Benetton Rugby batte le Zebre e scrive una pagina storica nella storia del rugby italiano, prima franchigia a co… - supervimer68ann : @Gio_Skirt @Ceci_Zanda mercoledì andata semifinale di play off...per salire in A1 per le ragazze del Costa - Toscanabasket : Play off: Fiorentina, stasera alle 18 gara 3 contro Cremona -