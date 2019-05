Monte Rosa | in salvo i 3 alpinisti francesi bloccati a 3 800 metri

Trovato morto l’escursionista disperso sul Monte Rosa : il corpo in fondo a un crepaccio : È stato Trovato senza vita l’alpinista di Novara che risultava disperso da domenica 28 aprile sul massiccio del Monte Rosa: il corpo di Massimo Peressini, quarantaquattro anni, è stato Trovato in un crepaccio lungo il percorso che stava seguendo, nella zona del Colle del Lys, a 4.151 metri di quota.Continua a leggere

Maltempo : trovato morto l’alpinista disperso sul Monte Rosa : E” stato trovato Massimo Peressini, l’alpinista quarantaquattrenne di Novara che risultava disperso da domenica scorsa sul Monte Rosa. I soccorritori hanno individuato oggi il corpo grazie a una traccia nella neve a 30 metri di profondita’, in un crepaccio a 4.151 metri di quota, vicino al Colle del Lys. Proprio domenica a quelle quote avrebbe dovuto snodarsi il percorso del Trofeo Mezzalama, impegnativa gara di scialpinismo ...

Montagna : proseguono le ricerche dell’escursionista disperso sul Monte Rosa : Sono riprese le ricerche dell’escursionista disperso nella zona tra Punta Indren e Punta Parrot sul Monte Rosa. Le operazioni saranno condotte via terra da Guide Alpine e da unità cinofile del Soccorso Alpino valdostano. Collaboreranno il Soccorso Alpino di Alagna e le squadre del Sagf. L'articolo Montagna: proseguono le ricerche dell’escursionista disperso sul Monte Rosa sembra essere il primo su Meteo Web.

Monterosa Ski - quando lo scialpinismo è passione in sicurezza : Piste dedicate e tracciati di risalita controllati: i numeri da successo per chi ama lo sport bianco

I sindaci della Bassa Valle al fianco di Munari per continuità Monterosa Ski : ...il fil rouge che sta marcando la presa di posizione di numerosi operatori turistici della Val d'Ayas e del Consorzio Gressoney Monterosa che rivendicano il diritto di chiede e ottenere dalla politica ...

Max Giusti in moto sul circuito di Monterosato : Fermo, 21 aprile 2019 - Max Giusti è tornato 'a casa': il popolare attore e presentatore televisivo romano, di origini fermane, ieri mattina è stato l'ospite d'eccezione al crossodromo di Monterosato. ...

Montegranaro - Basket Serie A2 : Stefano Vanoncini sarà il vice allenatore della Poderosa fino al 2020/2021 : La Poderosa Pallacanestro Montegranaro è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con coach Stefano Vanoncini per prolungare la sua permanenza in gialloblu alla fine della stagione 2020/2021. ...

Basket Serie A2 - Poderosa Montegranaro ko a Treviso. Bologna allunga - Siena sciopera : TORINO - Fortitudo Bologna e Virtus Roma vincono e consolidano il loro primato nei rispettivi gironi di Serie A2 . Gli emiliani trovano il successo in trasferta sul campo di Ravenna , mentre i ...