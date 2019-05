I miei figli hanno un padre assente A Domenica In il rimpianto dello Chef

Cannavacciuolo : "I miei figli sono sfortunati. Sono un padre assente" : “Sono un papà assente. Oggi sto qua ed è il compleanno di mia figlia. Hanno beccato un papà sfortunato”. Antonino Cannavacciuolo fa mea culpa nel salotto di Domenica In. L’impegno profuso nel lavoro - che lo ha portato a diventare uno chef stellato - lo ha allontanato dai figli.“Non lo rifarei perché a 23 anni un ragazzo deve vivere la vita”, dice Cannavacciuolo, “Ho dedicato la mia ...

Antonino Cannavacciuolo commosso a 'Domenica In' : 'I miei figli sono sfortunati - sono un papà assente' : Avrei dovuto girare, studiare, conoscere la cucina del mondo'. 'Tu stai scavando proprio dentro', ha detto rivolgendosi alla conduttrice Mara Venier. Un'intervista intima in cui Cannavacciolo ha ...

Mamma suicida nel fiume insieme ai due figlioletti : 'Non sopporto più i miei suoceri' : Si uccide insieme ai suoi due bambini . Il dramma di una famiglia è stato immortalato da alcune telecamere di sicurezza che hanno mostrato gli ultimi anni di vita della donna e dei suoi figlio. La ...

Asia Argento : «Ho raccontato i c*zzi miei in TV per mantenere i miei figli. Mi hanno pagato tanto». Ora farà «Realiti» su Rai2 : Asia Argento Le accuse di molestie, i sospetti, le testimonianze e le gogne mediatiche non bastavano. Nei mesi più tormentati per la propria vita privata, Asia Argento ha accettato di sottoporsi ad interviste televisive (tra queste quelle rilasciate a Domenica In, Live – Non è La D’Urso, Non è L’Arena) in cui non si parlava d’altro che delle sue traversie. “Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma ...

'A 35 anni mi hanno detto o lavori o fai la mamma. Ho scelto i miei figli. Ma questo succede solo in Italia' : Si tratta di una discriminazione ab initio, anche rispetto al riconoscimento del valore sociale della maternità, che rende ancora più difficoltoso l'accesso delle donne al mondo del lavoro". "Sono ...

"A 35 anni mi hanno detto o lavori o fai la mamma. Ho scelto i miei figli. Ma questo succede solo in Italia" : "Oggi nel mondo del lavoro tantissime di noi si trovano davanti a un bivio: o mantieni il posto di lavoro, magari con l'obiettivo di fare carriera, o fai la mamma. Ma le due cose dovrebbero poter coesistere, come succede fuori dall'Italia", dice d'un fiato Marianna Cammarota. Lei fa parte dell'esercito silenzioso di lavoratrici diventate mamme che per accudire i figli ha dovuto rinunciare all'impiego "conquistato con passione e sacrifici, era il ...

Grande Fratello - Kikò : "Saprò fare accettare ai miei figli Ambra" : Nella nuova diretta del Grande Fratello 16 , andato in onda lunedì 29 aprile e condotto da Barbara D'Urso , l'eliminata dal reality-show Ambra Lombardo ha avuto accesso a sopresa nella Casa. A ...

Asia Argento : «Ho raccontato i c*zzi miei in TV per mantenere i miei figli. Mi hanno pagato tanto». Ora farà «Realiti» su Rai2 : Asia Argento Le accuse di molestie, i sospetti, le testimonianze e le gogne mediatiche non bastavano. Nei mesi più tormentati per la propria vita privata, Asia Argento ha accettato di sottoporsi ad interviste televisive (tra queste quelle rilasciate a Domenica In, Live – Non è La D’Urso, Non è L’Arena) in cui non si parlava d’altro che delle sue traversie. “Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli : "Ambra? Saprò farla accettare ai miei figli" : Kikò Nalli, a poche ore dal bacio con Ambra, ha un momento di sconforto perché avverte particolarmente la mancanza dei tre figli, frutto dell'amore con Tina Cipollari. L'hair stylist si sfoga, in giardino, con Michael Terlizzi che, a suo modo, cerca di tirargli su il morale: Mi ha dato una Grande gioia. La voglio vivere se lei lo permette con tutta la serenità del mondo. Per me è cominciata dal primo giorno che è entrata. Quando l'ho ...

Asia Argento le mie ospitate in tv per mantenere i miei figli : L’attrice Asia Argento al magazine “Rolling Stones”, ha dichiarato che sono state le esigenze economiche a dettare questa decisione e cioè di andare in tv per raccontare i suoi fatti privati: “Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma single di due figli, che mantengo da sola, avendo perso il lavoro, e senza prospettive, sola al mondo?”, l’attrice ha raccontato di essere stata sempre lontano dei ...

Asia Argento sono andata in tv per mantenere i miei figli : Per Asia Argento dalla scomparsa del compagno Anthony Bourdain all’effetto domino del movimento #MeToo sulla sua carriera ha avuto qualche problema. L’Argento ha raccontato i suoi fatti privati in tv. Ma al magazine “Rolling Stones”, ha detto che sono state le esigenze economiche a dettare questa decisione: “Mi hanno pagato tanto. Come potevo sopravvivere, come mamma single di due figli, che mantengo da sola, avendo perso il ...

Asia Argento e le ospitate : «Devo mantenere i figli. In tv raccontare i ca*** miei per soldi» : Le ultime ospitate in tv di Asia Argento sono state dettate da esigenze economiche. Non è stato un periodo facile ultimamente per Asia Argento, coinvolta nel #metoo e allontanata dalla...

Asia Argento : “Vado in tv a raccontare i ca**i miei per mantenere i miei due figli” : L’ultimo anno di Asia Argento è stato decisamente inquieto per l’attrice romana. Dal movimento Me Too alle accuse di Jimmy Bennett, passando per il suicidio del compagno Anthony Bourdain, la relazione con Fabrizio Corona e l’esclusione dalla giuria di X Factor. “Si è spostata l’attenzione dalla creazione, da quello che ho fatto, a una morbosità sul mio privato. Sono diventata un fatto di cronaca per quello che faccio, le ...

Asia Argento : "Non me ne frega niente dei soldi - l’importante è mantenere i miei figli" : Intervistata da Rolling Stone Italia, Asia Argento ha fatto un bilancio di quanto le è accaduto negli ultimi mesi, segnato in particolar modo dal caso Jimmy Bennett e dalla conseguente esclusione da X Factor:Sono stata attaccata da animali feroci, da predatori, persone cattive, spiriti bassi. Penso agli scarafaggi e ai serpenti perché strisciano, stanno in terra, ma sono molto furbi. Per questo mi sono tatuata un serpente, per farmelo ...