Casting per un corto su Gabriele D' Annunzio e uno short film con riprese a Roma e Milano

Casting Rai per uno spettacolo e il reality 'Il Collegio' : Selezioni attualmente in corso per la ricerca di ballerini per la realizzazione di uno spettacolo di Rai 1 e di studenti e personale docente e presidi per il noto reality Il Collegio, in onda su Rai 2. Uno spettacolo Sono in corso le selezioni per la realizzazione di uno spettacolo che andrà poi in onda su Rai 1. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ballerini (esclusivamente uomini), di bella presenza e di statura non inferiore a ...

Casting per una serie Tv per Mediaset e per un docu-reality per la televisione tedesca : Sono attualmente in corso i Casting per la ricerca di figure varie per realizzare una importante serie televisiva che verrà girata a Genova e che andrà poi in onda sulle reti Mediaset. Sono inoltre in corso le selezioni per un docu-reality con riprese in Italia e che verrà poi trasmesso sul canale televisivo tedesco ZDF. Una serie televisiva Per la realizzazione di una serie televisiva che verrà poi messa in onda sulle reti Mediaset sono in ...

Casting per una serie tv prodotta da Solaris e per un film dal titolo 'Ordinary Frames' : Sono in corso le selezioni per una serie televisiva prodotta da Solaris e dal titolo Giustizia per tutti, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino nel corso della prossima estate. Sono inoltre aperti i Casting per il film dal titolo Ordinary Frames, da girarsi poi a Lecco. Giustizia per tutti Selezioni attualmente in corso per realizzare una serie televisiva dal titolo Giustizia per tutti, podotta da Solaris srl. Le riprese verranno poi ...

Casting in preparazione per una serie TV su Francesco Totti e in corso per un musical : Sono in fase di organizzazione le selezioni per una serie TV prodotta da Wildside e tutta incentrata sulla figura del noto campione di calcio Francesco Totti. Sono inoltre aperti in questo periodo i Casting per un importante musical diretto da Chiara Noschese e che andrà in scena a Milano. Una serie televisiva Casting in corso, ma per il momento solo per gli interpreti principali e top secret, per la realizzazione di una importante serie TV, ...

Casting per Temptation Island al Malua del Lido di Spina e per uno spot a cura di Galaxia : Sono in corso le selezioni per il noto programma televisivo Temptation Island. Nello specifico nei prossimi giorni i Casting si svolgeranno presso il Malua Beach 54 del Lido di Spina in provincia di Ferrara alla presenza del conduttore del programma Filippo Bisciglia. Sono, inoltre, aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, per un importante spot di livello internazionale. Temptation Island Sono attualmente in corso le selezioni per la ...

Casting per una docufiction per Rai 3 e per uno short film da girare a Bologna : Sono attualmente in corso le selezioni di attrici per interpretare il ruolo della famosa Grazia Deledda in età giovanile. I Casting in questione sono finalizzati alla realizzazione di una nuova fiction, meglio definibile come docufiction, in quanto verranno inserite anche immagini dell'epoca in cui è vissuta la grande scrittrice. La docufiction verrà diretta dal regista Antonio Rojch. Le riprese sono già iniziate e la selezionata verrà inserita ...

Casting in preparazione per 'Gomorra le origini' e per spettacoli teatrali : Sono in preparazione i Casting per la ricerca di comparse, figuranti semplici e speciali, nonchè per piccoli ruoli, per la realizzazione di un film prodotto da Cattleya e dedicato alla nota figura di Ciro Di Marzio, l'Immortale. Il ruolo principale del film in questione, dal titolo Gomorra le origini, verrà interpretato dall'attore Marco D'Amore. Sono poi attualmente in corso le selezioni per la ricerca di attori/cantanti per la realizzazione di ...

Casting per una serie televisiva per Rai Fiction e per un format tv : Selezioni ancora aperte per la realizzazione di una Fiction prodotta da Palomar per Rai Fiction. La serie, diretta dal regista Michele Soavi, verrà poi girata tra Reggio Emilia e dintorni. Sono inoltre in corso i Casting per realizzare un nuovo format per la tv e il web di produzione indipendente. Una Fiction Casting aperti per una Fiction diretta dal noto regista Michele Soavi dal titolo La guerra è finita. Le riprese verranno poi effettuate a ...

Kitchen Duel - Casting aperti per il nuovo format con Alessandro Borghese : Da Kitchen Sound a Kitchen Duel: Alessando Borghese non molla le cucine tv o e si prepara a un nuovo programma per il quale si cercano concorrenti. Sono infatti aperti i casting per Kitchen Duel, nuovo format ideato e prodotto da Level33 e AB Normal con chef Borghese in onda prossimamente su Sky Uno. Per partecipare basta saper cucinare e avere un amico o un parente da sfidare: in ogni puntata di Kitchen Duel, infatti, una coppia - ...

Casting per 'Reazione a Catena' e 'Detto Fatto' della Rai e per uno spettacolo in tour : Casting ancora aperti per alcuni noti programmi in onda su Rai Uno e su Rai Due, come Reazione a Catena e Detto Fatto. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un interessante spettacolo di genere fantasy, le cui audizioni si terranno poi a Roma e che infine verrà portato in tour nel corso della prossima estate. Casting Rai Sono tuttora attualmente aperte le selezioni per due noti programmi in onda sulle reti della Rai. ...

Casting per 'Cuochi e Fiamme' di Magnolia e per spettacoli nei pressi di Roma : Sono tuttora in corso le selezioni di concorrenti con la passione per la cucina per il noto programma televisivo dal titolo Cuochi e Fiamme, prodotto da Magnolia. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni per la ricerca di figure varie per spettacoli ed eventi che si terranno nei pressi di Roma a cura dell'Associazione culturale Calipso. Cuochi e Fiamme Per la nota casa di produzione televisiva Magnolia, sono tuttora aperte le selezioni per ...

Casting per un programma televisivo a cura di Corima TV e per uno spettacolo teatrale : Sono tuttora aperti i Casting, a cura della casa di produzione Corima TV, per una nota trasmissione televisiva in onda su un canale TV nazionale. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un importante spettacolo teatrale, dal titolo NidoBianco2.0 e il cui autore è Giacomo Alvino. Lo spettacolo verrà poi messo in scena al Teatro Piccolo di Napoli....Continua a leggere

Casting per 'Ho qualcosa da dirti' su TV 8 e per un web spot prodotto da Produzione FM : Sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di protagonisti di puntata per un nuovo programma, che andrà in onda poi su TV 8 e dal titolo Ho qualcosa da dirti. Sono, inoltre, tuttora aperte anche le selezioni finalizzate alla ricerca di varie comparse femminili per realizzare un interessante spot per il web, da girarsi a breve a Milano. Si ricercano persone per 'Ho qualcosa da dirti' Per realizzare un nuovo e interessante programma ...