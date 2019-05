TelevideoRai101 : Calcio: posticipo, Genoa-Roma 1-1 - Intralot_Calcio : #SerieA La domenica del campionato si conclude con il posticipo al San Paolo #NapoliCagliari. I Partenopei che sono… - Intralot_Calcio : #SerieA Il primo posticipo di oggi vedrà scendere in campo #GenoaRoma. È un momento delicato per i #Grifoni adesso… -

Lafrena la sua corsa Champions. A Marassi finisce 1-1 con il, giallorossi ora -3 dall'Atalanta, rosblù +4 sull'Empoli per la salvezza. Primo tempo pieno di occasioni. Pericoloso due volte Kouamè (16' e 19'), Radu para da campione un colpo di testa di Fazio (19'). Poi due chance per Pellegrini e una per Romero prima dell'intervallo. Ripresa a ritmi più blandi. Finale da brividi: El Shaarawy colpisce di sinistro (82'); ilimpatta al 91' con Romero; Mirante para a Sanabria il rigore della vittoriana (95')(Di domenica 5 maggio 2019)