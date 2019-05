Alitalia | problemi tecnici al sistema informatico “A Fiumicino passeggeri registrati con

ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 maggio 2019) “Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seriche hanno bloccato diverse funzionalità del sitoe dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi”. La compagnia di bandiera annuncia così, con un tweet, ial suo, che stanno causando notevoli disagi negli aeroporti, e in particolare a. Secondo quanto scrive messaggero.it, “i malfunzionamenti sarebbero cominciati durante la notte scorsa” e “ai check-in si procede con le registrazioni deicon carta e penna”.Mi state dicendo che a #stanno facendo i biglietti a mano? Non sarebbe la prima volta pic.twitter.com/aDkAFHXV5R— Riccardo Turcato (@Rturcato83) May 5, 2019L'articoloal ...

Alitalia : Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse fun… - SimonaMalpezzi : Sentite cosa diceva il ministro della disoccupazione #DiMaio: dopo 6 mesi il nulla di fatto su #Alitalia. La verità… - LucaCisternino1 : RT @Alitalia: Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità… -