Taranto | oltre 2mila persone in strada contro l' ex Ilva | Il tempo è scaduto

(Di sabato 4 maggio 2019)sono scese inoggi aper una manifestazione nazionalel'ex, ora Arcelor Mittal, e gli enormi danni che lo stabilimento ha provocato negli ultimi decenni non soltanto ai cittadini che risiedono nell'area, ma all'ambiente più in generale.Al fianco dei cittadini, partiti alle 14 di oggi da piazza Gesu Divino Lavoratore e diretti proprio davanti ai cancelli dell'acciaieria, in questa manifestazione nazionale sono scesi decine e decine di comitati, associazioni e gruppi di attivisti, tutti uniti nella tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, dal Movimento No TAP al Movimento No TAV, passando per l'Associazione Genitori Tarantini,Respira e il Movimento No MUOS.Abbiamo imparato a nostre spese che in questa città è in atto un vero e proprio genocidio; l'avvelenamento dei fumi e delle polveri determina la mutazione ...

