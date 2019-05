Serie A, Spal salva: 0-4 in casa Chievo

SkySport : ???? Serie ?? 35^ giornata ?? #ChievoSpal 0-1 ? #Felipe (8’) ? Tutti gli aggiornamenti ?? #SkySport Serie A ??… - SuperPronostici : ???? Serie A ??? 35^ Giornata LIVE ? Chievo 0-4 Spal ? 4/4 Pronostici Vincenti ?? Pronostici - Sport_Mediaset : #SerieA: #ChievoSpal 0-4, gli estensi conquistano la salvezza. Senza storia la sfida del Bentegodi: a segno con Fe… -

Missione compiuta per la,matematicamentedopo il netto 0-4 al Bentegodi contro il retrocesso. All'8' insidioso destro di Kurtic (deviato), sull'angolo che ne scaturisce stacco vincente di Felipe. Estensi più motivati e vicini allo 0-2 con Missiroli, Murgia e Petagna. Per i gialloblù pericoloso Grubac. Gara in archivio ad inizio ripresa.Al 47'Dioussè perde palla,Kurtic serve Floccari che non perdona.Al 55' arriva il tris,ancora targato Felipe (doppietta),all'81' c'è il poker di Kurtic servito da Schiattarella.(Di sabato 4 maggio 2019)