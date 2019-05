San Giuseppe Vesuviano | arriva Salvini per un comizio e il sindaco chiude le scuole

San Giuseppe Artigiano a Ragusa : quartiere sud in festa : Il quartiere sud di Ragusa è in festa da martedì scorso. Al via le celebrazioni per San Giuseppe Artigiano.

San Giuseppe - il falegname simbolo della dignità del lavoro : ... si legge: ' Mediante la cura paterna di Gesù, San Giuseppe di Nazareth, posto a capo della Famiglia del Signore, adempì copiosamente la missione ricevuta dalla grazia nell'economia della salvezza '. ...

1° Maggio - San Giuseppe Lavoratore : IMMAGINI - VIDEO e FRASI per gli auguri di buon onomastico : Il 1° Maggio è la Festa dei Lavoratori. Pio XII, istituendo nel 1955 questa festa in onore di San Giuseppe artigiano, ha inteso offrire al Lavoratore cristiano e a tutti i lavoratori un modello e un protettore. Cristo stesso ha voluto essere Lavoratore, trascorrendo gran parte della vita nella bottega di Giuseppe, il santo dalle mani callose, il carpentiere di Nazareth. Per augurare un buon onomastico a coloro che portano il nome celebrato oggi, ...

San Giuseppe Benedetto Cottolengo - il genio del bene : Anche Camillo Cavour ne aveva grande stima: 'È un uomo semplice', diceva di lui, 'ha fondato un'opera mirabile sostenuta da un sol uomo che altro non possiede al mondo che gli inesauribili tesori di ...

Premio "Il Paese della Poesia" a Stefano Giuseppe Scarcella - da MelisSano un'eccellenza letteraria : Durante la XI edizione de "Il Federiciano", il poeta salentino riceverà il Premio e presenterà il libro dal titolo "Sul mio corpo che trema".

Sharon Giarnotta svanita nel nulla - continuano le ricerche della giovane scomparsa a San Giuseppe Jato : Solo qualche segnalazione che non è servita a risolvere il caso della sparizione di Sharon Giarnotta. La ragazza di 17 anni che il 9 aprile scorso si è allontanata dalla comunità in cui risiedeva a San Giuseppe Jato senza far più ritorno. Non sono serviti i numerosi appelli dei genitori della giovane per indurre la […] L'articolo Sharon Giarnotta svanita nel nulla, continuano le ricerche della giovane scomparsa a San Giuseppe Jato proviene ...

La sorellina di Giuseppe : "Papà Tony ha sbattuto Giuseppe al muro - usciva tanto Sangue. A me ha chiuso l'orecchio nella porta" : Emergono nuovi dettagli sull'omicidio di Cardito che, all'inizio dell'anno, aveva visto il piccolo Giuseppe perdere la vita a soli otto anni per mano del compagno della madre. Dopo le intercettazioni telefoniche che hanno rivelato come le insegnanti del piccolo fossero al corrente dei maltrattamenti, Il Mattino pubblica il racconto fatto al pm da Noemi, la sorellina di Giuseppe.La bambina, sette anni, è in ospedale. Ha gli occhi ...

Continuano le ricerche di Sharon Giarnotta - scomparsa a San Giuseppe Jato il 10 aprile : Non si fermano le ricerche della ragazza di 17 anni che dal 10 aprile non si trova a San Giuseppe Jato. Sharon Giarnotta si sarebbe allontanata dalla comunità “Girasole” del paese jatino senza far ritorno. Della ragazza non si hanno più notizie dallo scorso mercoledì quando si sarebbe allontanata volontariamente dal centro. L’APPELLO DELLA MAMMA […] L'articolo Continuano le ricerche di Sharon Giarnotta, scomparsa a ...

'Dialogo con un santo' - un medico 'chiacchiera' con San Giuseppe Moscati : Quella che a prima vista potrebbe sembrare un'antitesi tra scienza e fede viene riproposta dall'autore dell'interessante libro, ricco completato da un'accurata ricerca documentale sulla figura di San ...

A San Giuseppe Jato scomparsa Sharon Giarnotta - si allontana e non fa più ritorno : San Giuseppe Jato, 12 aprile 2019 – Si sarebbe allontanata volontariamente non facendo più ritorno nella comunità “Girasole”. Dal 10 aprile non si hanno più notizie di Sharon Giarnotta, 17 anni, residente a San Giuseppe Jato. I responsabili della struttura hanno già denunciato la sparizione ai carabinieri di Monreale che hanno inserito il profilo della giovane nella […] L'articolo A San Giuseppe Jato scomparsa Sharon ...

Giuseppe Sala : "Con nuovo stadio San Siro sarebbe demolito : palla a Inter e Milan" : Il possibile progetto Sala, dunque, ribadisce la posizione già annunciata nei giorni scorsi ai microfoni di Sky Sport. Da settimane tiene banco il tema del possibile nuovo impianto da costruire nella ...

Nuovo Stadio San Siro - le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala : Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un incontro con il ministro per i Beni e le Attività Culturali Alberto Bonisoli, ha commentato le voci per cui Inter e Milan si starebbero mettendo d’accordo per un Nuovo impianto, alternativo al Meazza, da costruire nell’area dei parcheggi dell’attuale Stadio. Queste le sue parole: “La Soprintendenza sta verificando che non ci siano vincoli su San Siro. A me ad oggi ...

Conclusi a Marina di Ragusa i festeggiamenti di San Giuseppe : Si sono Conclusi a Marina di Ragusa i festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe. Sabato prossimo in programma l'estrazione della lotteria

Ciclismo - Risultati Under23 : Smarzaro sbaraglia la concorrenza al G.P. San Giuseppe - Zanoncello concede il bis al Trofeo Alpi del Mare : Continua il ricco week-end degli Elite-Under 23 italiani: nelle Marche con la gara nazionale “59° G.P. San Giuseppe” di Montecassiano (MC) e con la prima edizione della Cuneo-Imperia, “Trofeo Alpi del Mare“, terminata sul lungoMare del capoluogo Imperiese; andiamo a scoprire i Risultati. Il trentino Daniel Smarzaro, reduce dal terzo posto di sabato sulle Strade Bianche di Romagna, trionfa al Gran Premio San Giuseppe. Un esito, ...