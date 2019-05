Meghan Markle | probabile parto cesareo per il royal bebè secondo una ginecologa inglese

Meghan Markle - perché potrebbe fare un parto cesareo : Meghan Markle ha partorito? Voci e smentite si rincorrono, ma finché non ci sarà l’annuncio ufficiale di Buckingham Palace si tratta solo di ipotesi. Nel frattempo, ci si inizia a preoccupare anche di come andrà il parto della futura mamma. Nonostante fonti vicine a Meghan Markle sostengano che lei desideri un parto che sia il più naturale possibile, senza farmaci e senza anestesia, molto probabilmente non andrà così. Esclusi il parto in casa, ...

'Il royal baby non è nato' - una fonte anonima smentisce i rumors sul parto di Meghan Markle : ... visto che il tempo della gravidanza è ormai scaduto, ma se c'è una certezza è che il bambino non è ancora nato e che i suoi genitori non stiano nascondendo nulla né ai sudditi, né al resto del mondo.

“Il royal baby non è ancora nato” : una fonte reale smentisce le indiscrezioni sul figlio del principe Harry e Meghan Markle : “No, il royal baby non è ancora nato“. A rivelarlo è una fonte anonima dello staff della royal Family che al Daily Mail ha smentito categoricamente che il primogenito del principe Harry e di Meghan Markle possa già essere nato in segreto. Certo, ormai è una questione di “giorni, forse ore”, ha precisato. Il termine annunciato per la gravidanza della duchessa del Sussex era stato indicato come fine aprile-inizio maggio, ...

Meghan Markle - auto con coperte rosa avvistate vicino a Frogmore Cottage : la royal baby è nata? : È nato? O forse sarebbe meglio dire: è nata? Si prevede che Meghan Markle ed Harry annuncino la nascita del loro primo figlio a breve. Il bambino, che sarà il settimo in linea...

Meghan Markle si fa bella : foto del royal baby Sussex forse già questo week end : Meghan Markle potrebbe farsi fotografare con il già nato royal baby Sussex proprio questo week-end. L'indizio arriverebbe dal suo truccatore, appena sbarcato a Londra 'a sorpresa'. foto del royal baby Sussex di Meghan Markle tra sabato e domenica Che il royal baby sia già nato, a questo punto, è più una certezza che altro. La "gravidanza infinita" di Meghan Markle è arrivata ben oltre il limite di tempo previsto. E, data l'età della mamma e il ...

Meghan Markle - avvistata ambulanza. Ma il Palazzo smentisce la nascita di Baby Sussex : Meghan Markle è prossima al parto: sarebbe stata avvistata un’ambulanza privata con auto della polizia di scorta nei pressi del Castello di Windsor. L’indiscrezione circola in Rete e in molti hanno pensato che la Duchessa del Sussex fosse in travaglio e che il mezzo di soccorso sia stato chiamato per trasportarla in ospedale. Naturalmente non ci sono conferme ufficiali o prove concrete del fatto. Al contrario, Buckingham Palace è ...

Meghan Markle sta partorendo?/ Chris Evans : 'Il Royal Baby è nato' - ma il protocollo. : Meghan Markle in travaglio? Chris Evans: 'Il Royal Baby è nato', ma il protocollo smentisce: dovrà essere annunciato l'inizio del travaglio

Meghan Markle - deejay inglese : "Il royal baby è già nato" : Si sta per giungere a una svolta per quanto riguarda il giallo della nascita del royal baby, prevista tra la fine di aprile e gli inizi di maggio. Secondo Chris Evans, un popolare deejay inglese di Virgin Radio, il settimo erede nella linea di successione al trono sarebbe già nato.Chris Evans è noto Oltremanica per aver condotto in televisione il programma Top Gear. L'uomo, ha riferito che negli ultimi giorni la Regina Elisabetta si è ...

La vita di Meghan Markle e del Principe Harry rivive in un cartoon : Non è la prima volta che la vita sentimentale di Meghan Markle e del Principe Harry diventa una fonte d'ispirazione per il mercato televisivo contemporaneo. Due sono i film tv che raccontano le ...

Meghan Markle : parto Royal Baby già avvenuto? Le ultime notizie : Meghan Markle: parto Royal Baby già avvenuto? Le ultime notizie Il Royal Baby nato dall’unione tra Meghan Markle e il principe Harry è già venuto alla luce, sì o no? Secondo diverse voci il parto sarebbe già avvenuto. Altre fonti, invece, affermano che le fasi del travaglio stanno per iniziare. Tuttavia, sono numerosi gli indizi citati dai media che avallano la prima ipotesi, ovvero che il figlio (o la figlia) del principe Harry e di Meghan ...

Meghan Markle - il principe Harry posta una foto e scoppia la polemica. Ecco cos'è successo : Meghan Markle, il principe Harry posta una foto e scoppia la polemica. I duchi di Sussex sono sotto i riflettori per la nascita imminente del royal baby e ogni loro gesto viene passato al setaccio...

Principe Harry e Meghan Markle : il nome del Royal Baby potrebbe essere stato svelato sul sito ufficiale : Delle url molto sospette The post Principe Harry e Meghan Markle: il nome del Royal Baby potrebbe essere stato svelato sul sito ufficiale appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle ha partorito? Indizi dal principe Harry : Meghan Markle ha dato alla luce il Royal Baby ? Mentre i social network scatenano l'ironia sulla lunghezza della gravidanza della duchessa di Sussex, sempre più persone sono certe che il figlio del ...