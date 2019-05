Liga | l’Atletico Madrid crolla con l’Espanyol

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) L’Atleticoto, in trasferta, contro l’Espanyol. All’RCDE Stadium di Barcellona, i Colchoneros hanno perso per 3-0. Nel primo tempo c’è stata l’autorete di Godin; nella ripresa la doppietta di Iglesias (con secondo sigillo dagli undici metri).RISULTATI 36^ GIORNATASiviglia – Leganes 0-3Levante – Rayo Vallecano 4-1Espanyol – Atletico3-0Alaves – Real Sociedad 0-1SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo, l’Atleticocon l’Espanyol CalcioWeb.

