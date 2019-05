Game of Thrones 8 | Kit Harington ed Emilia Clarke ' 5° episodio il più grande' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 4 maggio 2019) I fan diofsi stanno ancora riprendendo dalla Battaglia diInverno che, come sempre accade ormai da alcune stagioni, ha diviso i giudizi tra chi urla al capolavoro e chi si duole, invece, dell'assenza in scrittura dell'autore George R.R Martin. Non aspettatevi una pausa, tuttavia, dato che se laGuerra è stata vinta con la Battaglia diInverno, il Trono di Spade è ancora sotto il dominio di Cersei Lannister e c'è un'ultima guerra da combattere.Kitha descritto, parlando ad EW, l'quattro come "uno dei miei episodi preferiti in assoluto. I personaggi hanno apparentemente ottenuto ciò di cui avevano bisogno. Il mondo è al sicuro ora. Celebrano e salutano gli amici perduti. Ma giustamente il pubblico penserà 'questo è solo l'quattro, qualcosa sta per accadere'. Questa è la cosa interessante, perché penso che anche i ...

trash_italiano : Game of Thrones capolavoro, mA VOGLIAMO METTERE LA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE? - paulagonu : Alerta SPOILER: Brutal escena minuto 10:47 de Game of Thrones #Got8x03 #GameOfThornes - amnestyitalia : Cosa hanno in comune #GameofThrones e Arabia Saudita, Egitto o Burkina faso? Decapitazioni (Arabia Saudita), tortur… -