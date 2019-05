Firenze - Scudetto A1 a Brixia e Salerno

Ginnastica artistica - Serie A 2019 : Brixia lanciata verso lo scudetto - a Firenze l’ultima recita delle Fate. Poi l’estate “mondiale” : C’è grande attesa per la terza tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica in programma sabato 4 maggio al Mandela Forum di Firenze , la finale del massimo campionato italiano a squadre assegnerà ufficialmente gli scudetti. La Brixia Brescia ha già ampiamente ipotecato il tricolore al femminile, il sesto consecutivo e il 17esimo della sua gloriosa storia: le Campionesse d’Italia hanno ormai allungato in testa all’albo ...

Roma a Firenze per centrare la finale di coppa Italia. Primavera sfortunata nel match scudetto : Roma – Giornata importante quella in programma oggi per l’AS Roma femminile, impegnata nel ritorno delle semifinali di coppa Italia contro la Fiorentina. La partita, in agenda alle 15 odierne, si svolgerà nell’impianto Gino Bozzi di Firenze, dove ferve l’attesa per gara 2 delle final four tra le padrone di casa Viola e le giallorosse di Elisabetta Bavagnoli. L’andata, disputata il 13 marzo al Tre Fontane di Roma, ha ...