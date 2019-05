Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Spagna

MotoGp di Spagna - sorpresa in pole position : c’è Fabio Quartararo. Male Valentino Rossi : partirà dalla quinta fila : Fabio Quartararo conquista la pole position in Spagna. Il francese, in sella alla Yamaha Petronas, conquista la prima partenza al palo nella classe regina a Jerez, girando in 1’36″880 e precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli (1’38″962) e il campione del mondo in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1’38″970) che partiranno con lui in prima fila. Quarto tempo per la migliore delle Ducati, ...