Allarme grandine | Coldiretti | stese reti a protezione frutta

Grandine in arrivo - l’Allarme di Coldiretti : “Sono i cambiamenti climatici - l’Italia si sta tropicalizzando” : E’ allarme nelle campagne con l’arrivo di temporali con Grandine che è la piu’ temuta nelle campagne in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni di frutta e verdura nei campi. E’ quanto sostiene Coldiretti, precisando che nelle zone interessate dal maltempo sono particolarmente concentrate le coltivazioni di frutta e sono state stese a protezione le reti antiGrandine che tuttavia non ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il Nord Italia : rischio di tornado - grandine di grandi dimensioni e nubifragi : Allerta Meteo – Sono ore di forte maltempo al Nord Italia a causa delle piogge torrenziali che si stanno abbattendo su questa parte del Paese già da ieri. In Toscana, la piena del torrente Pavone, nel comune di Castelnuovo Val di Cecina, ha travolto un’auto su cui viaggiavano due coniugi ed è stato appena ritrovato il corpo della donna, mentre a Savona due persone che stavano attraversando un guado nel torrente Letimbro sono disperse. E il ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’Allarme per il Centro-Nord : nubifragi - grandine di grandi dimensioni - forte vento e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) avvisa sul forte maltempo che sta interessando l’Italia ed emette un’Allerta di livello 1 per il Centro-Nord, il Mar Ligure e dintorni principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 2 per parti del nord dell’Algeria e Tunisia principalmente per forti raffiche di vento e in misura minore per grandine di dimensioni ...

Allerta Meteo : Estofex lancia l’Allarme per grandine di grandi dimensioni e tornado anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia e parti della Corsica, principalmente per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e tornado. Allerta di livello 1 anche per parti di Grecia, Bulgaria e Albania per grandine di grandi dimensioni o grandi quantità di grandine di piccole dimensioni e forti raffiche di vento. Stesso livello di ...