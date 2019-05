70 anni fa la tragedia di Superga | ma il Grande Torino vive ancora

Grande Torino - 70 anni dalla Tragedia di Superga/ Pecci : mito sempre vivo - esclusiva - : 70anniversario della Tragedia di Superga: intervista esclusiva a Eraldo Pecci, sulla scomparsa del Grande Torino il 4 maggio del 1949.

Serie A - Juve-Torino 1-1. Oggi 70 anni dalla tragedia di Superga : Diavolo di un Ronaldo. Tutta colpa del fenomeno se il Torino si ferma ad un passo dalla gloria, il suo volo mortifica la prestazione grintosa della squadra di Mazzarri che l'ultima volta aveva vinto ...

Tragedia di Superga - cosa resta del Grande Torino (70 anni dopo) : Alle 17.03 del 4 maggio 1949 un aereo da trasporto Fiat G.212 della compagnia ALI si schianta sulla collina di Superga, dietro la basilica, a pochi chilometri dal centro di Torino. Il tempo è pessimo, la visibilità azzerata. Il pilota, ingannato forse da un guasto all'altimetro, credeva di essere a 2000 metri di quota, invece si trovava attorno ai 600. Poco meno della collina, appunto. Muoiono tutti. Fra le vittime, oltre all'equipaggio, si ...

Settant'anni dalla tragedia di Superga : la messa in Duomo poi la cerimonia al colle : La giornata del ricordo prenderà il via alle 10. Al Cimitero Monumentale - ingresso da Via Varano 35 - riposano alcuni dei giocatori del Grande Torino che hanno perso la vita il 4 maggio del 1949. ...

Accadde oggi : sessant’anni fa la tragedia di Superga - i fatti e il racconto di quel terribile giorno : Chi c’era e la ricorda, chi non c’era ma la ricorda attraverso i racconti, chi non vuole dimenticarla e chi preferisce pensare che siano ancora in trasferta, che quell’incidente non sia mai avvenuto e che i compianti campioni siano ancora in volo. Perché a pensare che siano morti si soffre, e tanto. quella di Superga è stata sicuramente una delle più grandi tragedie che abbia colpito il calcio italiano. Erano da poco passate ...

Superga - 70 anni fa la tragedia del Grande Torino - : Il 4 maggio del 1949 l'aereo che trasportava l'intera squadra degli "Invincibili" si schiantò contro il muraglione della basilica situata sul colle del capoluogo piemontese causando la morte di tutti ...

Torino - quegli invincibili sconfitti solo dal destino : 70 anni fa la tragedia di Superga : Don Tancredi Ricca, cappellano della Basilica di Superga, stava nella sua stanza al primo piano leggendo il suo libro delle preghiere. 'Alle cinque in punto della sera', giacché quella era l'ora. L'...

70 anni dalla tragedia di Superga : il ricordo di Urbano Cairo - patron del Torino : 70 anni dalla tragedia di Superga: il presidente del club granata, Urbano Cairo, ha voluto ricordare il Grande Torino “A 70 anni dalla tragedia di Superga è una responsabilità essere presidente del Torino. Il ‘Grande Torino’ è stata una squadra assolutamente inarrivabile, fatta da giocatori invincibili, che ha vinto cinque scudetti di fila e che avrebbe probabilmente continuato a vincere“. Sono le parole del ...

70 anni dalla tragedia di Superga : l’omaggio di Focus al “Grande Torino” : Il 4 maggio non può essere considerato un giorno come tutti gli altri per ogni appassionato di sport, ma quest’anno la data avrà un’importanza ancora più forte: sabato, infatti, ricorre il 70esimo anniversario dalla tragedia di Superga e “Focus” ha deciso di rendere omaggio al “Grande Torino” con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, […] L'articolo 70 anni dalla tragedia di Superga: l’omaggio di Focus al ...

Rai Storia : speciale sul Grande Torino a 70 anni dalla tragedia di Superga [INFO E DETTAGLI] : A 70 anni dalla tragedia di Superga, andrà in onda il documentario “Grande Torino“, mercoledì 1 maggio alle 21.10 su Rai Storia. La squadra del Grande Torino rimase vittima della sciagura aerea, il 4 maggio 1949. L’imbattibile squadra granata aveva vinto tre campionati di fila, dal 1946 al 1948, macinando record e fornendo l’ossatura alla Nazionale italiana, valorizzando campioni come Virgilio Maroso, Guglielmo ...