Tre giornate di squalifica per Mbappé | Messi ' vede' la Scarpa d' Oro

Psg - Mbappè Tre giornate - procedimento disciplinare per Neymar : Al Paris Saint Germain il clima è sempre più teso. E' stato squalificato per 3 giornate Kylian Mbappé, per il rosso nella finale di coppa di Francia contro il Rennes persa ai rigori dal Psg dopo il 2-...

Insulti ad arbitro sui social - Uefa squalifica Neymar per Tre giornate : NYON - Tre giornate di squalifica. Mano pesante della commissione disciplinare dell'Uefa nei confronti di Neymar , squalificato per tre turni per gli Insulti con cui ha commentato sui social le ...

Scuola. Approvato in Regione il calendario scolastico 2019-2020. Anche l'anno prossimo Tre giornate dedicate allo sport : Per quelle dello sport, come è già avvenuto con successo negli ultimi anni, tramite l'Ufficio scolastico, la Regione stanzierà risorse specifiche. Non si tratta di giorni dedicati al tempo libero in ...

Serie B - pugno duro per Golemic : stop di 5 giornate. Tre turni a Maniero e Porcino : TORINO - Vladimir Golemic avrà tempo per pentirsi del suo gesto sconsiderato: il difensore serbo del Crotone dovrà scontare 5 turni di squalifica, comminatigli dal Giudice Sportivo per "avere, al 47° ...

Taekwondo - President’s Cup Africa 2019 : terzo posto di Daniela Rotolo nei -67 kg! Tre podi per l’Italia nelle due giornate di gare : Dopo le splendide vittorie di Vito Dell’Aquila e Simone Alessio nella giornata di ieri, la Nazionale italiana guidata da Claudio Nolano ha centrato un altro podio nella seconda e ultima giornata della Taekwondo President’s Cup Africa 2019 che si è svolta nel fine settimana ad Agadir, in Marocco. Daniela Rotolo ha infatti chiuso al terzo posto nei -67 kg trovando il primo prestigioso risultato della propria stagione e conquistando ...

La Corte dei Conti ha approvato i Tre decreti interministeriali con cui sono state aggiornate le tariffe dei premi assicurativi sugli infortuni sul lavoro : La Corte dei Conti ha registrato i tre decreti interministeriali firmati dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui sono state aggiornate le tariffe dei premi assicurativi sugli infortuni sul lavoro

Lazio - che stangata dall’Uefa : chiuso un settore dell’Olimpico e Tre giornate di squalifica a Marusic : Le sanzioni dovranno essere scontate in incontri in ambito europeo, il club biancoceleste però ha fatto sapere di voler presentare ricorso “La Uefa ha comminato tre giornate di squalifica al calciatore Adam Marusic che il montenegrino dovrà scontare nei prossimi impegni europei. Inoltre, un settore dello stadio Olimpico nel prossimo match europeo sarà chiuso. Entrambe le sanzioni sono state stabilite a seguito del match disputato a ...

Inter - si ferma Lautaro Martinez : salterà Tre giornate : Non arrivano buone notizie per l’Inter di Luciano Spalletti. Lautaro Martinez si è infortunato con la Nazionale argentina nel corso della partita col Messico e sarà costretto a saltare almeno tre giornate di campionato (la settimana prossima c’è il turno infrasettimanale) e quindi le partite contro Lazio Genoa e Atalanta. L’attaccante dovrà stare fermo almeno due settimane, potrebbe rientrare il 14 aprile a Frosinone. Lautaro ...

Basket - Eurolega 2019 : il calendario delle ultime due giornate. E’ volata a 7 per i playoff - le avversarie di Milano e delle alTre contendenti : Due giornate alla fine della stagione regolare in Eurolega e la lotta playoff è più viva che mai. Sette squadre per tre posti ed una situazione in classifica che rende ancora apertissima ogni soluzione. Con le vittorie di questa sera Vitoria e Panathinaikos sembrano essere più tranquilli, mentre la sconfitta odierna mette Milano in una situazione molto complicata. LA CLASSIFICA ATTUALE Baskonia Vitoria (15-13) Panathinaikos (15-13) Olimpia ...