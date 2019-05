Tommaso a 3 anni non può giocare e parlare: “Come lui solo altre 5 persone nel mondo. Aiutiamolo”

Aiutate il mio fratellino https://t.co/QoXyOCEtUB — Zazoom Social News (@zazoomblog) May 3, 2019

, vive a Torino con la sua famiglia ed è letteralmente un bambino unico. Da quando aveva pochi mesi, infatti, gli è stata diagnosticata una malattia rarissima, che oltre a lui hanno soltanto altre 5 persone in tutto il mondo e che non ha neppure un nome proprio. I medici l'hanno definita genericamente una "", fondamentale per lo sviluppo dei muscoli. In altre parole, nel suosono presenti due geni che non funzionano come dovrebbero e che non gli permettono di assimilare questa vitamina, il che impedisce a Tommy di giocare con ilFederico, camminare ed anche parlare come i suoi coetanei. Per questo, i suoi genitori hanno deciso di lanciare una raccolta fondi online sulla piattaformaper mettere insieme la somma necessaria a volare negli Stati Uniti, precisamente a New York, dove c'è un neurochirurgo che al momento rappresenta l'unica speranza di sopravvivenza per il piccolo.