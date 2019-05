Ricerca | sul lettino del dottore | dalla voce prevede le malattie mentali

meteoweb.eu

(Di venerdì 3 maggio 2019) La nostraparla di noi e dice molto più quanto immaginiamo, perfino quello che non possiamo esprimere perché non lo sappiamo. Ad esempio può svelare il rischio di una malattia che ancora non esiste, ma che potrebbe colpirci in futuro: una demenza come l’Alzheimer, una psicosi come la schizofrenia, la depressione o un altro problema mentale. Perre queste condizioni, e controllare l’effetto di una terapia precoce e mirata, un giorno potrebbe forse bastare una telefonata dal cellulare.E’ l’ambizione di un progetto allo studio nei laboratori digital del gruppo farmaceutico tedesco Boehringer Ingelheim, che sta mettendo a punto un algoritmo di intelligenza artificiale capace di predireil rischio di sviluppare una patologia del sistema nervoso centrale.“Lasulla malattia mentale che sfrutta le tecnologie di riconoscimento ...

ItalyMFA : Online il #bando della #Farnesina per contributi ad attività di formazione e ricerca in materia di politica estera.… - repubblica : La lettera del precario sul palco del Primo maggio: serve coraggio per rilanciare la ricerca [news aggiornata alle… - AIRC_it : La #FestadellaMamma si avvicina: quest'anno puoi ordinare l'Azalea della Ricerca anche sul nostro shop online e far… -