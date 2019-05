Recensione | ' Scacco matto al Re bianco' | un romanzo di Simone Giusti

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Saccheggiare il continente africano allo scopo di arricchirsi nel mercato occidentale, diventa il vero scopo dell’azienda farmaceutica GoodPharma, nata con l’obiettivo di dare speranza a questo luogo. Non vuole accettarlo Ant, ricercatore farmaceutico dell’azienda, che decide di fornire illegalmente vaccini per la febbre gialla alle popolazioni della zona accettando tutte le conseguenze del caso. Sono queste le vicende su cui si costruisceal Re, l’ultimodiIl viaggio dell'eroe Ant Siamo in Africa e il ricercatore Ant decide di mettere a repentaglio la sua vita e quella della sua famiglia per seguire i propri ideali ed in particolare per fare dell’altruismo la ragione delle sue ricerche. Quando la sua assistente viene assassinata, Ant capisce di essere stato scoperto dai soci dell’azienda, preoccupati solo del rendiconto economico e decide ...

