Naso all’insù per le stelle cadenti di primavera | figlie della cometa di Halley

Equinozio di primavera : stanotte Naso all’insù per la “Superluna del Verme” : Occhi al cielo questa notte, in concomitanza con l’Equinozio di primavera: la terza e ultima Superluna dell’anno brillerà luminosa. Il nostro satellite apparirà più grande e luminoso nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 Marzo, proprio in coincidenza con l’Equinozio di primavera 2019 (20 Marzo alle 22:58 ora italiana). Le dimensioni del nostro satellite sembreranno differenti rispetto alla norma perché verrà a trovarsi nel punto ...