Morgan Freeman a Storie Italiane | “Dio è reale | sono giunto a questa conclusione”

Storie Italiane - Morgan Freeman : “Papa Francesco? Un pensatore molto progressista” : “Papa Francesco? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è un pensatore molto progressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. Lo ha detto Morgan Freeman intervistato in esclusiva da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1. Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God, ha parlato quindi della sua ...

Eleonora Daniele intervista Morgan Freeman : commenti sul cinema italiano : Storie Italiane: una grande esclusiva internazionale per Eleonora Daniele. La conduttrice ha intervistato Morgan Freeman Una grande esclusiva quella di Eleonora Daniele e il suo Storie Italiane. La conduttrice ha intervistato Morgan Freeman, l’attore e regista statunitense, candidato all’Oscar per ben cinque volte. Tra i temi trattati dalla giornalista, affiancata da Don Aldo Buonaiuto, sono […] L'articolo Eleonora Daniele ...

Ambiente : Morgan Freeman trasforma suo ranch in un “santuario” per le api : Morgan Freeman ha trasformato il suo ranch di 50 ettari in Mississippi in un santuario per le api. Forbes riporta che l’attore e regista ha “importato” 25 alveari dall’Arkansas, ed ha creato un Ambiente favorevole per le api con piante di lavanda e magnolia. Il premio Oscar ha spesso segnalato i rischi legati al fatto che la popolazione di api sia stata decimata soprattutto dall’utilizzo di pesticidi negli Stati ...

Anche Morgan Freeman nel sequel di Come ti ammazzo il bodyguard : Prodotto dalla Millennium Films in collaborazione con la Lionsgate , Come ti ammazzo il bodyguard due anni fa è riuscito a incassare 180 milioni di dollari in tutto il mondo, 80 soltanto negli Stati ...