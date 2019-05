Inghilterra | insegnante muore d’infarto dopo lite con un genitore

scuolainforma

(Di venerdì 3 maggio 2019) Una docented’infarto inaver avuto uno scontro verbale con un. Karen Doyle,di 56 anni, ha dovuto affrontare un padre infuriato, Simon Foster. L’uomo ha inveito contro la donna e l’ha minacciata di aggressione. Le ha detto che le avrebbe distrutto la classe. L’è svenuta per la forte agitazione.Una docenteper una violenta aggressione verbale La docente è stata portata in ospedale, madue giorni dal ricovero è morta. Le cause sono naturali, pare che il cuore non abbia retto. Per quale motivo ilera così arrabbiato? La professoressa aveva rimpriverato il figlio.L'articolod’infartocon unproviene da ScuolaInforma.

