È uscita la biografia di Massimo Riva | storico chitarrista di Vasco Rossi

(Di venerdì 3 maggio 2019) Da ieri è disponibile presso tutte le librerie italiane "vive! La vita rock dellodi", edito da Baldini+Castoldi. In queste pagine si possono leggere momenti molto intimi del, insieme ai ricordi degli amici che lo hanno conosciuto.LadiScritto dalla sorella Claudiae curato dal giornalistaPoggini, il libro racconta la storia del musicista, grande talento della musica italiana,die della Steve Rogers Band, scomparso prematuramente nel 1999 all'età di 36 anni.Il volume racconta la vita del: da quando era bambino, cresciuto a Zocca, in provincia di Modena, col suo amore per la musica e la sua collezione di vinili, per passare poi alla scoperta della sua prima chitarra nel 1974, quando aveva appena 11 anni. E poi le prime canzoni ...

